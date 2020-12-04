Адвокат Алешкин не поверил во второй отказ Ефремова от его услуг

Адвокат Андрей Алешкин не получал уведомления о том, что Михаил Ефремов отказывается от его услуг. В разговоре с «360» защитник отметил, что никто из близких актера с ним не связывался.

Алешкин вступил в защиту Ефремова в сентябре, после вынесения приговора Ефремову. Спустя месяц контракт с ним расторгли — супруга актера заподозрила юриста в сговоре с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским.

В середине ноября Ефремов вновь подписал договор с Алешкиным. Как утверждает StarHit, артист мог не заметить, что подписывает в стопке других документов. Не позднее 24 ноября Ефремов оформил второй отказ от услуг Алешкина, направив бумаги адвокату лично и в коллегию, где тот состоит. Эту информацию изданию подтвердили в УФСИН по Белгородской области.

В разговоре с «360» Алешкин призвал «прекратить инсинуации» на тему его отвода. По словам юриста, он не получал документов об отводе. Также бумаги не приходили в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга или в Невскую коллегию адвокатов, в которой Алешкин состоит вице-президентом.

«На сегодняшний момент у меня нет ни одного документа, который бы подтверждал слова издания», — сказал юрист.

Для меня странно получать какую-либо информацию из средств массовой информации, хотя у всех есть мой мобильный. Если есть какие-то ко мне вопросы, претензии — пожалуйста, звоните. Я не понимаю, зачем этот скандал делать публичным Андрей Алешкин адвокат.

Алешкин призвал дождаться официальных заявлений.

В сентябре Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за пьяное ДТП, в котором погиб человек. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года колонии.

Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области, в которой ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.