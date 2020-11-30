Ефремова переведут в колонию 1 декабря

Михаила Ефремова переведут в колонию из СИЗО уже 1 декабря. Актер находился на 20-дневном карантине.

«Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести», — заявил ТАСС один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин.

Актера доставили в СИЗО-4 10 ноября. В тот день ему исполнилось 57 лет. В течение следующих 20 дней он находился на карантине в связи с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса.

Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Эту тюрьму называют «звездной», потому что ранее там же содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Правозащитники заявили, что администрация колонии обеспечит Ефремову «особые условия» пребывания в заключении. Например, Мамаеву и Кокорину разрешали проводить в тюрьме футбольные матчи. А значит, и Ефремову пойдут навстречу. Сами спортсмены рассказывали, что условия пребывания в тюрьме похожи на «детский лагерь». На территории колонии есть магазинчик, но и без него там кормят неплохо.