Адмирал Попов рассказал об авариях на подлодке К-19. Ее реактор нашли в Карском море

На атомной подводной лодке К-19, чей реактор нашли на дне Карского моря, было много аварий. Этот корабль был первым в своем классе, поэтому на нем постоянно что-то ломалось — системы предстояло доработать. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«Когда идут первые подводные лодки, первых проектов, которые созданы конструкторами и строителями, но еще мало эксплуатировались в море, и мало учета результатов эксплуатации, которые дает экипаж, то это вероятность возникновения аварийных ситуаций, к сожалению, выше, чем на последующих серийных лодках», — объяснил Попов.

Адмирал добавил, что К-19 спустили на воду в 1959 году. Она прослужила до 1990 года благодаря постоянному ремонту. Ранее в Советском Союзе баллистическими ракетами вооружали только дизельные подлодки.

По словам собеседника ядерный реактор корабля решили затопить в море, так как раньше такой способ утилизации радиоактивных отходов считался относительно безопасным. Ранее экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов нашла в заливе Амбросиева в Карском море контейнер с реактором подводной лодки К-19.