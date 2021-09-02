Захороненный атомный реактор подлодки К-19 нашли в Карском море

Экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов обнаружила в заливе Амбросиева в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России Евгений Линеев.

Он пояснил, что обнаружить объект удалось при помощи гидролокационной съемки. Сейчас участники экспедиции осматривают контейнер, проводят спектральный анализ и собирают водоросли, которые на нем скопились.

Специалисты подразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют заливы Карского моря, где захоронили многочисленные ядерные объекты. Речь идет о частях атомного оружия, которое испытывали на Новой Земле, реакторе атомного ледокола «Ленин», подводной лодки К-27. По предварительной оценке, на дне могут находиться более тысячи потенциально опасных радиоактивных объектов.

Все находки заводят в специальный реестр, который ведет МЧС. На сегодняшний день в список внесли более 24 единиц, которые содержат радиоактивные отходы, химические отравляющие вещества и боеприпасы. Все они находятся на глубине, которая не превышает 500 метров.