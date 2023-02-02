Общество 02 февраля 2023, 19:24 Администрация президента не изучала тему запрета на выезд из страны для чиновников Песков: в администрации президента не обсуждают тему запрета на выезд для чиновников РИА «Новости»

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Российские власти пока не принимали никаких решений касательно запрета на выезд чиновников на заграничный отдых. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в администрации президента такая тема не обсуждается.

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«Каких-то решений, директив на этот счет не существует в настоящее время», — сказал представитель Кремля.

Ранее с предложением ограничить выезд чиновников и депутатов на заграничный отдых до конца спецоперации выступил петербургский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он направил обращение в Госдуму, призвав утвердить такой запрет на законодательном уровне. По его мнению, тот факт, что чиновники во время СВО ездят отдыхать в недружественные России страны, наносит ущерб репутации и безопасности России.

Бизнесмен также предложил ввести ответственность за показные траты и злоупотребление предметами роскоши.