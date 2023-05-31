Эксклюзив 31 мая 2023, 23:38 «Адекватный человек такого не совершит»: источник — о семье, выбросившей собаку с 15 этажа в Мытищах Источник «360» о выкинувших с 15 этажа собаку в Мытищах: нормальные люди так не поступают Neil Cooper / Unsplash

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В семье хозяев собаки, найденной мертвой под окнами многоэтажки в Мытищах, были проблемы, рассказал источник «360». По его словам, девушка работала в сфере недвижимости, а ее муж не работал. Между ними иногда возникали конфликты.

«Адекватный человек никогда бы такого не сделал. Если такое произошло, [муж] наверное, был в маловменяемом состоянии, потому что адекватный человек такой поступок не совершит. Да, она (хозяйка квартиры — прим. ред.) занималась (недвижимостью — прим. ред.). Насколько я знаю, он не работал», — отметил собеседник.

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Другой источник добавил, что у пары двое несовершеннолетних сыновей. По его словам, хозяйка квартиры работает риелтором, а недавно проходила лечение от наркотической зависимости. У мужчины, добавила она, были проблемы с алкоголем.

«Просто настоящие твари», — прокомментировала новость о выброшенной из окна собаке собеседница «360».

Ранее стало известно, что под окнами многоэтажки в ЖК «Цветочный город» в Мытищах обнаружили мертвую собаку. По предварительным данным, животное выбросили из окна квартиры на 15 этаже.