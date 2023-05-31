Эксклюзив 31 мая 2023, 18:34 «Сомневаюсь, что скинули с 15-го этажа». Жительница Мытищ назвала свою версию причины смерти французского бульдога Жительница Мытищ: найденного мертвым французского бульдога могли убить на улице Freepik

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Французского бульдога, найденного мертвым в Мытищах, вряд ли сбросили с высоты, как написали СМИ. Об этом сообщила «360» местная жительница, вызвавшая полицию к трупу собаки.

Telegram-канал Mash сообщил, что мертвого питомца обнаружили на территории ЖК «Цветочный город». По данным авторов канала, французского бульдога якобы выбросили с 15-го этажа из окна квартиры, в которой живет семья с двумя детьми.

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«Собака была „целая“»

Собеседница «360» рассказала, что живет в соседнем доме. По словам женщины, труп обнаружил кто-то другой, но она, вероятно, первой вызвала полицию.

Жительница Мытищ и еще несколько соседей дождались дознавателя и эксперта, который сфотографировал и упаковал тело французского бульдога. Затем люди расписались в протоколе осмотра и разошлись по домам. Вопрос о причине смерти собаки остается открытым, отметила женщина.

«Я сильно сомневаюсь, что ее скинули, так как при полете с 15-го этажа было бы больше травм. Собака была „целая“, травмы (то ли от ударов, то ли от выстрелов) на лапе и голове. Что заставляет думать, что ее на улице убили. Это, конечно, не утешает», — поделилась собеседница «360».

Она добавила, что не помнит ни французского бульдога, ни его хозяйку. Однако соседи семьи по подъезду говорили, что видели, как женщина гуляла с этим питомцем, подытожила жительница Мытищ.

Могли убить из-за лая

Труп собаки забрали на экспертизу, на которой и должны установить причину смерти. Однако другой местный житель сообщил, что некий пьяный мужчина мог убить французского бульдога дубинкой из-за лая. Согласно этой версии, конфликт случился, потому что одна собака приставала к другой.