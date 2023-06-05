Общество 05 июня 2023, 15:38 Абсолютный фейк и провокация. Телерадиокомпания «Мир» прокомментировала взлом эфира МТРК: врезку в эфир телеканала «Мир» «экстренного обращения Путина» совершили незаконно РИА «Новости»

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В межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир» рассказали подробности о незаконном взломе эфира. Врезка с «экстренным обращением» президента Владимира Путина не имеет отношения к официальной сетке вещания, отметили в пресс-службе

«Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала „МИР“ и радио „МИР“», — уточнили в компании.

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Специалисты уже восстановили вещание телеканала «МИР» и одноименного радиоканала.

В компании подчеркнули, что вся информация, озвученная в эфире, не имеет отношения к МТРК «Мир». Ее назвали абсолютным фейком и провокацией.

Путин не выступал перед россиянами с экстренным телеобращением. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля подтвердил, что в некоторых регионах зафиксировали взлом.