Мир 24 декабря 2022, 09:53 Абрамович инвестировал в производителя марихуаны Curaleaf — СМИ Bloomberg: Абрамович вложил сотни миллионов долларов в производство марихуаны в США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бизнесмен Роман Абрамович направил сотни миллионов долларов в инвестиции крупнейшего американского производителя медицинской марихуаны Curaleaf Holdings. Об этом глава компании Борис Йордан сообщил Bloomberg.

По его словам, деньги поступали с 2015 по 2017 год. Вложенную сумму возвратили Абрамовичу в конце 2020 или 2021 года.

Реклама

«Насколько нам известно, сегодня у Абрамовича нет акций Curaleaf», — рассказал Борис Йордан.

Реклама

Глава Curaleaf Holdings подчеркнул, что Романа Абрамовича считают одним из наиболее востребованных инвесторов в мире. Его участие в деятельности американской компании было воспринято как большой плюс.

Борис Йордан обратил внимание, что раскрытие информации об инвестициях бизнесмена российского происхождения не должно повлиять на компанию, поскольку он не находится под американскими санкциями.

В середине апреля СМИ сообщили, что Абрамович посещал Киев для налаживания переговорного процесса.