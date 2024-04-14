Мир 14 апреля 2024, 00:27 Видео с пророчествами Жириновского о войне на Ближнем Востоке появилось в Сети РИА «Новости»

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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал войну между Израилем и Ираном в 2024 году. Видео опубликовал Telegram-канал «Рифмы и Панчи».

«Израиль применит ядерное оружие, а в 2024 году на Ближнем Востоке развернутся такие события, что дело пойдет к третьей мировой войне», — заявил политик.

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Кроме того, в первом ролике Жириновский предупредил о появлении большого количества беженцев, предложив их всех разместить на территории Украины.

Во втором ролике политик заявил, что израильским властям нужна война с Ираном потому, что «Иран и Ирак угрожают Израилю». Это более раннее видео с лидером ЛДПР.

По этой причине они «готовы поджечь Ближний Восток», подчеркнул он. Жириновский был убежден в неизбежности ядерного конфликта в регионе в ближайшие 10-15 лет. По его словам, Израиль применит ядерное оружие против Палестины.

Ранее Израиль подтвердил начало атаки Ирана, военные которого запустили в его сторону десятки дронов. Аналогичное подтверждение прозвучало и со стороны иранских властей, причем в КСИР также указали о запуске ракет, отметив, что в ходе антиизраильской операции все цели были успешно поражены.