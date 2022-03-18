На меры поддержки занятости населения направят почти 79 миллиардов рублей

Правительство РФ направит 78,8 миллиарда рублей на меры по поддержке рынка труда в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

«Правительство расширило действующие и утвердило новые меры поддержки рынка труда. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 78,8 миллиарда рублей», — сказала Голикова.

По ее словам, при необходимости власти выделят дополнительные средства.

Как сообщили в секретариате Голиковой, до 500 тысяч сотрудников компаний, которые ушли в простой, смогут воспользоваться поддержкой государства и пойти на временные работы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей. Деньги, в частности, направят на создание в российских регионах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.