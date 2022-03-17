Правительство РФ выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости

Правительство России направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российского премьера Михаила Мишустина.

«Сегодня правительство выделит существенное финансирование на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий. В общей сложности это почти 40 миллиардов рублей», — сказал он.

Деньги, в частности, направят на создание в российских регионах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.

Кроме того, часть средств пойдет некоммерческим организациям на проведение переобучающих курсов, а также на реализацию региональных программ занятости.

Из-за проведения российской спецоперации на Украине несколько зарубежных компаний решили приостановить свою деятельность в России. Среди них оказалось большое количество ретейлеров, компаний с товарами для дома и ремонта, а также сетей общественного питания.

В Минтруде уже подготовили пакет мер, которые должны помочь компаниям, которые перенастраивают производственные процессы и логистику. Кроме того, власти регионов наметили дорожные карты, чтобы реагировать на изменения на рынке труда в случае необходимости.