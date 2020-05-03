4 мая пройдет репетиция воздушной части парада Победы

«В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни — 5 и 6 мая). Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая», — следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что на время репетиций и самого воздушного парада работу аэропортов ограничат.

Ранее сообщалось, что воздушная репетиция попала на видео. Летчики 18 боевых самолетов Западного военного округа выстроились в число 75.