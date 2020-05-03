Репетиция воздушного парада Победы попала на видео. Самолеты выстроились в цифру 75

Летчики 18 боевых самолетов Западного военного округа выстроились в число 75 во время репетиции предстоящего воздушного парада ко Дню Победы. Свои маневры они отрабатывали в Ленинградской области.

Как сообщил сайт kp.ru, заснять построение самолетов смогли в поселке Токсово. Местный житель успел достать мобильный телефон и не сдержал своего восхищения умениями российских военных летчиков.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году не будет торжественных парадов в городах России. Отметить 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны в Западном военном округе предложили воздушными парадами.

Боевая авиация пролетит 9 мая над 12 городами. Ожидается, что высший пилотаж покажут истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также ожидается пролет вертолетов армейской авиации. Кроме того, в ряде городов пройдут пуски праздничных салютов из 30 залпов.

Президент России Владимир Путин заявил, что все запланированные праздничные мероприятия к 75-летию Победы. Он подчеркнул, что страна достойно отметит юбилейную дату когда ситуация станет полностью безопасной.