Общество 25 мая 2023, 10:33 «360» попросит зарегистрировать свой рекорд по числу блокировок на YouTube «360» подаст документы на регистрацию рекорда России и Гиннеса из-за блокировок на YouTube Unsplash

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Телеканал «360» официально подаст документы на регистрацию рекорда России и Гиннеса. Решение об этом связано с рекордным количеством блокировок на YouTube.

Несмотря на то, что компания Google блокировала «360» в YouTube рекордное количество раз, телеканалу — единственному в России — удалось попасть в тренды с контентом в поддержку спецоперации.

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Каждый месяц «360» создает новый канал на YouTube и каждый раз Google блокирует его.

В мае прошлого года телеканал подал в суд на Google с требованием восстановить доступ к своим YouTube-каналам и выплате судебной неустойки. Это произошло после того, как в марте того же года Google без официального уведомления и объяснения причин заблокировал каналы на площадке YouTube, в том числе «Телеканал 360», а позже закрыл и второй аккаунт — «Новости Подмосковья».

Причем YouTube-каналы развивали с 2014 года и на момент блокировки их аудитория составляла более двух миллионов подписчиков.

В ходе процесса суд арестовал активы «дочки» Google в России (ООО «Гугл») на общую сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску телеканала «360» из-за блокировки аккаунтов.