350 тонн поддержки. Россия доставила новую партию гумпомощи для Донбасса и Украины

Жители Донбасса и Украины получили новую партию гуманитарной помощи от России. Общий вес составил более 350 тонн. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Доставку выполнили автоколонны ведомства. Сообщение представителей МЧС опубликовал ТАСС.

«Очередная партия гуманитарного груза общим объемом более 350 тонн доставлена колоннами из 37 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости», — сказали они.

Пресс-служба МЧС заявила, что за все время спецоперации Россия отправила жителям Донбасса и Украины свыше восьми тысяч тонн помощи. Формирование грузов происходит в Ростовской, Белгородской областях и в Крыму. Сбор вещей для отправки в качестве гуманитарной помощи организован по всей России.

Ведомство регулярно отправляет партии с гуманитарной помощью на территорию Донбасса и Украины. 24 марта МЧС РФ опубликовало видео с распаковкой очередной отправки.