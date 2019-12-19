31 декабря сделали выходным в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря в регионе выходным. Такое решение он сделал по результатам голосования жителей в социальных сетях.

«Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться», — написал Минниханов в Instagram.

Минниханов проводил опрос в Stories. Он объявил, что предоставляет жителям право выбрать, когда работать — 28 и 31 декабря. Многие поддержали инициативу не только в голосовании, но и в комментариях. Например, руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин явно выразил свой выбор и написал: «В субботу — на работу!».

На данный момент больше 20 регионов объявили 31 декабря выходным.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным по всей России. Они также направили соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с тем, чтобы он мог объявить нерабочим последний день 2019 года.