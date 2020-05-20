Помощь от мусульман в Рамадан получили 30 тысяч россиян

Приуроченная к священному для мусульман месяцу Рамадан благотворительная акция «Рамадан Керим» охватила не менее 30 тысяч россиян, оказавшихся в тяжелом материальном положении в результате распространения COVID-19. Помощь была оказана жителям столичного и других регионов страны.

Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ. Акция началась 5 мая, продуктовые наборы получили пожилые люди, малообеспеченные и многодетные дети, инвалиды и люди, попавшие в тяжелое материальное положение.

«На сегодняшний момент было сформировано и роздано более 10 тысяч пакетов. Учитывая, что один пакет выдается из расчета на 1-3 члена семьи, семье из 4-6 человек положено два пакета и так далее, помощь получили уже по меньшей мере 30 тысяч человек», — сообщил заместитель председателя ДУМ РФ, управляющий делами Рафик Фаттахетдинов.

В муфтияте добавили, что ежедневно приходит до 800 заявок на получение помощи. Акция продлится до окончания месяца Рамадан.

Для получения продуктовых наборов надо позвонить на горячую линию 8 800 600 26 35 (доб.6) или заполнить заявку на сайтах Dumrf.ru и Muslim.ru.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил единоверцев поберечь себя и отмечать праздник Ураза-Байрам дома. В этом году разговление после месячного поста начнется вечером 23 мая.