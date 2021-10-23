Новости утра 23 октября: меньше мигрантов для России, прививки от коронавируса и гриппа, Болдуина могли подставить

На съемках фильма «Ржавчина», где произошла трагедия со стрельбой, нарушались нормы безопасности. Уголовное дело возбудили после смерти калужского журналиста, который долго ждал врачей. В Минтруде предлагают сократить число мигрантов в России в 2022 году. О самом главном в утру — в дайджесте «360».

Подробности трагедии на съемах «Ржавчины»

Стали известны новые подробности трагедии на съемках фильма «Ржавчина», где известный американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера. В оружии, которое было у него в руках, патроны должны были быть холостыми, но по неизвестной причине оказались боевыми. Пуля ранила двоих человек, женщина-оператор впоследствии скончалась в больнице.

Выяснилось, что за несколько часов до трагического случая шесть человек покинули площадку. Их всех не устраивали условия труда, в том числе заработная плата и постоянные переработки. Помимо этого, на съемках не соблюдались стандарты отраслевых протоколов безопасности, в том числе и осмотр оружия.

Смерть журналиста под Калугой

В Калужской области возбуждено уголовное дело после того, как там скончался тележурналист Константин Кисов. Его родные настаивают, что, когда мужчине стало плохо, он был вынужден прождать скорую помощь семь часов. Следствие уже рассматривает в качестве одной из версий ненадлежащее исполнение медиками профессиональных обязанностей.

59-летний Кисов скончался через полтора часа после того, как его все-таки госпитализировали. Коллеги называют его легендой калужской медиасферы, который был универсальным специалистом. Телевидению мужчина посвятил всю жизнь.

Минтруд хочет уменьшить число мигрантов

Министерство труда России предложило уменьшить число мигрантов, которые прибывают в страну на основании визы, на 14% по сравнению с 2019 годом. В ведомстве отметили, что определили такую потребность после предложений от федеральных и региональных органов власти. Проект постановления уже появился в Сети для общественного обсуждения.

Цифры планируемого числа мигрантов исходят из расчетов потребностей страны на 2022 год. Ее уже утвердила специальная комиссия, в которую вошли представители силовых ведомств и заинтересованных министерств РФ.

Политубежище для экс-хозяина «Черкизона»

Черногория предоставила политическое убежище российскому бизнесмену и бывшему хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Его арестовали в Подгорице 1 октября, с тех пор рассматривался вопрос об экстрадиции его в Россию на основе запроса от Генпрокуратуры. Адвокат Исмаилова сообщил, что теперь его подзащитного освободили из местной тюрьмы.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года. В России ему вменяют организацию заказных убийств. По версии следствия, он участвовал в разработке плана убийства двоих человек, которое в 2016 году совершил киллер.

Прививки от коронавируса и гриппа

Минздрав России официально разрешил проводить одновременную вакцинацию препаратами от коронавируса и гриппа. Взаимодействие двух вакцин было проверено в ходе доклинических исследований. Выяснилось, что при одновременном введении действие обеих вакцин не уменьшается. Теперь в инструкции к применению «Спутника V» внесены соответствующие изменения.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что одновременное введение двух препаратов не несет угрозы здоровью. Ранее врачи в России и других странах считали, что между прививками должен пройти как минимум месяц.

Убийство ради страховки в ЮАР

Бывшая сотрудница полиции в ЮАР убила шестерых членов своей семьи ради того, чтобы получить внушительную страховку. В итоге она действительно получила крупную сумму, в пересчете на рубли она составляет 6,86 миллиона.

Следствию удалось собрать доказательства, что начиная с 2012 года женщина последовательно уничтожала своих родственников. Первой была убита сестра, потом ее сын и любовник, затем двоюродный брат, племянница и еще одна дальняя родственница. Для осуществления своей страшной затеи экс-полицейская нанимала киллеров.