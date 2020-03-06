20% россиян врут на собеседовании

В прошлом году компания выпустила облачную платформу 151Eye. Во время телефонного интервью она анализирует голос респондента по 151 показателю. Это помогает определить, насколько честен собеседник, насколько он волнуется, мотивирован и ответственен. С помощью такого анализа можно определить и другие параметры. Точность результатов практически абсолютная — 96%.

«С августа 2019 года в системе пройдено более двух тысяч интервью. При прохождении тестирования около 20% респондентов недостоверно отвечали хотя бы на один вопрос», — рассказал Фрол.

Компания-разработчик систем по анализу голоса F2FGroup основана в 2018 году. Она занимается разработкой технологии анализа микромимики лица и невербального поведения. Платформа оценки персонала по голосу 151Eye — это главный продукт F2FGroup. Среди клиентов организации, в том числе пилотных проектов, порядка 200 компаний.

С помощью системы распознавания голоса, разработанной платформой 151Eye, московских работников проверят на уровень стресса. Агентство инноваций Москвы планирует протестировать технологию в сферах образования, здравоохранения и ритейла. Предполагается, что систему распознавания голоса можно будет использовать при найме новых сотрудников и оценке персонала.