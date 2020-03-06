Столичных работников по голосу проверят «на стресс»

Столичных работников могут начать тестировать на «выгорание». С помощью системы распознавания голоса можно будет оценить уровень стресса сотрудника того или иного предприятия.

Агентство инноваций Москвы планирует протестировать систему распознавания голоса в сферах образования, здравоохранения и ритейла, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что технологию можно будет использовать при найме новых сотрудников, а также оценке персонала: уровня стресса и выгорания работников и соответствия их личных качеств занимаемой должности.

«Система распознавания голоса оценивает не то, что человек говорит, а то, как он это делает», — рассказала основатель платформы-разработчика системы 151Eye Наталья Захарова. Она отметила, что система работает независимо от языка, оценивая речь по 151 характеристике.

По словам Захаровой, система распознавания голоса позволит спрогнозировать, каким кандидат будет в работе. Также с помощью этой технологии можно будет выявить потенциальный вред, который сотрудник может нанести компании.

Участники рынка отмечают, что подобные решения дадут компаниям конкурентное преимущество и экономию при подборе персонала, но применять систему можно только с согласия человека.

В современном мире у работников разных организаций есть разные поводы для стресса. Одним из них может послужить тот факт, что скоро некоторых профессий просто больше не будет. Современные технологии вытеснят привычные нам специальности. В вузах перестанут обучать бухгалтерскому учету, а охранникам придется осваивать настройки новых гаджетов.