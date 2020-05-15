20 дней россиянин с коронавирусом пролежал в коме и выздоровел

51-летнего россиянин оказался нулевым пациентом в регионе, его госпитализировали еще в начале прошлого месяца.

«У него диагностировали коронавирус. Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней», — указал губернатор.

По его словам, медики помогли пациенту полностью поправиться, его выписали из больницы. Сейчас он проходит реабилитацию, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что министр культуры Ольга Любимова выздоровела после заражения коронавирусом нового типа и вернулась на работу. Болезнь у нее протекала в легкой форме.