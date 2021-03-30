Составлен прогноз по COVID-19 в России на весну

В России еще возможны суточные колебания заболеваемости ковидом, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Так считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — рассказала Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

Многие сезонные вирусы более активно размножаются при прохладной влажной погоде, пояснила собеседница агентства. Такая погода обычно встречается осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры, отметила Пшеничная, поэтому теоретически можно ожидать этого и от коронавируса.

При этом в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости, отметила она. К такой тенденции привело соблюдение профилактических мер и расширение вакцинации. Также, как уточнила Пшеничная, часть россиян приобрела иммунитет естественным путем.

При этом остается важным соблюдение всех мер профилактики распространения коронавируса, подчеркнула Пшеничная.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому все также важно следить за своим здоровьем. Избежать заражения или справиться с болезнью в легкой форме без последствий поможет сильный иммунитет. Чтобы усилить защитную функцию организма необходимо восполнять дневную норму витаминов и полезных микроэлементов.