Сильный иммунитет и отсутствие осложнений. Какие витамины помогут организму справиться с COVID-19?

Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому все также важно следить за своим здоровьем. Избежать заражения или справиться с болезнью в легкой форме без последствий поможет сильный иммунитет. Чтобы усилить защитную функцию организма необходимо восполнять дневную норму витаминов и полезных микроэлементов. В этом поможет витаминный комплекс «Компливит» с его богатым составом.

COVID-19 протекает особенно тяжело у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Типичными осложнениями болезни являются: острый респираторный дистресс-синдром, аритмии, острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность. Чтобы избежать всех этих последствий, нужно поддерживать организм на всех этапах заболевания. «Компливит» способен защитить организм в комплексе с основным лечением.

Терапия в одиночку может не справиться с инфекцией, поэтому важным направлением профилактики COVID-19 является нормализация функционирования иммунной системы. Дефицит витаминов и микроэлементов могут вызвать тяжелое течение болезни. Адекватное потребление таких эссенциальных микронутриентов, как цинк, магний, а также витаминов А, С, D, E и других, имеет важное значение для поддержания иммунитета.

Витамины можно получать с помощью сбалансированного рациона, если максимально его разнообразить. Но все необходимое для организма уже есть в «Компливите», при этом в препарате содержится даже больше минералов и витаминов.

Выражение, что «съешь одно яблоко и восполнишь необходимое количество железа за день» — это миф. В яблоке не так много железа содержится. Это, наверное, нужно съесть больше двух килограммов, чтобы действительно получить необходимое железо. <…> Вместе с тем, можно принять «Компливит» и дополнить уровень железа в организме Патимат Хандаева врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук.

По словам врача, по количеству фосфора одна таблетка препарата приравнивается к 170 граммам кедровых орехов или 200 граммам фисташек. Такой объем орехов может негативно сказаться на весе, поэтому лучше заменить их «Компливитом». Если говорить о кальции, то в день необходимо съедать 700 грамм петрушки или 555 грамм чеснока, что равняется 11 головкам. Но он также содержится и в препарате.

Хандаева подчеркнула, что хороший уровень В12 коррелирует с более легким течением COVID-19. Этот витамин содержится в «Компливите», поэтому его прием может помочь в борьбе с вирусными и простудными заболеваниями, а так же укрепить иммунитет. Врач высшей категории Сергей Длин отметил, что коронавирус бьет по центральной нервной системе, которую B12 поддерживает.

Витамин В12 как раз и является очень сильной поддержкой для нашей центральной нервной системы. То есть он улучшает нервную проводимость, оболочку нерва, и, помимо всего прочего, действительно может оказывать влияние непосредственно на ферментативную активность вируса, а также поддерживает иммунную систему Сергей Длин врач высшей категории

Недостаточное потребление полезных элементов, в частности цинка, отмечается у 78-82% здоровых мужчин и женщин до 40 лет в России.

Эффективное решение вопроса о поддержке противовирусного иммунитета важно еще и потому, что дефициты микронутриентов способствуют формированию или декомпенсации хронических коморбидныхпатологий. Например, недостаточность магния является ядром множественных коморбидных патологий, включая ишемическую болезнь сердца, аритмии и другие сердечно-сосудистые состояния.

«Компливит» поможет восстановить баланс всех необходимых организму элементов за счет своего богатого состава. Препарат абсолютно безопасен, его можно принимать в качестве профилактики дефицита витаминов.

Специалисты говорят о важности достаточного уровня цинка в организме. Он поможет избежать тяжелого течения болезни и восстановить иммунитет и другие функции организма человека. Согласно исследованиям, ионы цинка проявляют антибактериальный эффект. У пациентов с ослабленным иммунитетом атипичная пневмония при COVID-19 усугубляется бактериальной инфекцией (патогенные грибы, стафилококки, пневмококки, синегнойная палочка и др.). Системы врожденного иммунитета используют цинк в качестве противомикробного агента.

Антимикробная активность цинксодержащих препаратов научно доказана. «Компливит» содержит достаточное количество элемента для восстановления баланса в организме.

Повышение обеспеченности цинком важно для поддержания популяции Т-лимфоцитов, сниженная плотность популяции которых характерна для COVID-19 и является биомаркером тяжелого течения инфекции.

Противодействие иммунной системы вирусным инфекциям требует достаточного количества иммунокомпетентных активных Т-лимфоцитов.

Помимо иммуностимулирующего эффекта ионы цинка способствуют защите эпителия легких при воспалительном стрессе. Истощение внутриклеточного цинка также приводит к структурному повреждению легочного эпителия.

Проведенный систематический анализ показал, что повышение обеспеченности цинком, магнием и другими микроэлементами, такими как витамины D, А, E, C, РР, фолаты необходимо при COVID-19.

Для компенсации дефицита всех необходимых элементов достаточно принимать «Компливит» согласно инструкции на упаковке.