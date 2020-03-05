17-летний подросток из Перми нашел мать на ток-шоу
Приемная мать молодого человека усыновила его несколько лет назад. После того, как у ее родной дочери обнаружили рак, женщина испугалась, что и у нее может быть онкологическое заболевание, а значит усыновленный мальчик останется один. Поэтому она посоветовала юноше обратиться на телепередачу, чтобы найти своих биологических родителей.
Предполагаемая родная мать сообщила, что потеряла своего третьего ребенка 17 лет назад при родах. Как ей сообщили врачи — младенец умер. Похоронить сына Марии также не удалось — в больнице заверили, что этим займутся врачи.
Результат теста ДНК показал сходство с предполагаемыми родителями более 99%.
В ходе программы, появился документ с отказом от ребенка, но почерк не принадлежит биологической родительнице. Кто написал отказник так и осталось загадкой.
Ранее многодетную мать разлучили с детьми. После депортации из-за проблем с документами она не может забрать детей из Таиланда.