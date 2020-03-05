17-летний подросток из Перми нашел мать на ток-шоу

17-летний подросток из Перми нашел свою биологическую мать, благодаря ток-шоу. Женщина уверяет, что в роддоме ей сообщили о смерти ребенка.

Приемная мать молодого человека усыновила его несколько лет назад. После того, как у ее родной дочери обнаружили рак, женщина испугалась, что и у нее может быть онкологическое заболевание, а значит усыновленный мальчик останется один. Поэтому она посоветовала юноше обратиться на телепередачу, чтобы найти своих биологических родителей.

Источник фото: телеканал НТВ, передача «ДНК»

Предполагаемая родная мать сообщила, что потеряла своего третьего ребенка 17 лет назад при родах. Как ей сообщили врачи — младенец умер. Похоронить сына Марии также не удалось — в больнице заверили, что этим займутся врачи.

Результат теста ДНК показал сходство с предполагаемыми родителями более 99%.

В ходе программы, появился документ с отказом от ребенка, но почерк не принадлежит биологической родительнице. Кто написал отказник так и осталось загадкой.

Ранее многодетную мать разлучили с детьми. После депортации из-за проблем с документами она не может забрать детей из Таиланда.