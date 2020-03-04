Многодетная мать не может забрать детей из Таиланда. Все из-за проблем с документами

Многодетную мать Монику Залян разлучили с детьми. По паспорту женщина — армянка, живет и работает в Подмосковье. Пять лет назад ее депортировали из Таиланда, где она родила и воспитывала троих детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Сказали, что у меня виза закончилась. Я говорю: „Как закончилась, у меня там год!“ Они сказали, что за год я должна каждые три месяца печать ставить», — рассказала Моника Залян, многодетная мать.

В Бангкоке многодетная мать жила с начала нулевых, но гражданство так и не оформила. После депортации мать забрала младшую дочь в Россию, а с двумя старшими видится только по видеосвязи.

Воспитывает малышей сестра Моники, у которой с документами все в порядке. Сейчас мать-одиночка надеется на помощь российской миграционной службы, и уже готовит документы для получения вида на жительство. Все эти годы живет и работает в Подмосковье женщина также нелегально.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня гражданства не было. У меня армянский паспорт. Не помню, сколько лет мне было, когда я приехала сюда, я не помню. Очень-очень давно», — уточнила Моника.

Уже несколько лет женщина пытается наладить свою жизнь, но вида на жительство пока так и нет. Как и денег на то, чтобы устроить сразу несколько перелетов в Таиланд, в Армению и обратно сюда. Познакомилась с юристом, который безвозмездно помогает и обещает довести дело до конца. Правда, пока они только собираются в местную миграционную службу.

«Подсказали, как выйти из этой ситуации либо в получении вида на жительство, либо в получении гражданства. С документами РФ Моника может выехать на территорию Таиланд, забрать детишек и привести сюда. Других вариантов я просто не вижу», — отметил Александр Воронин, юрист.

Источник фото: телеканал «360»

Даже если многодетная мать-одиночка справится с этим препятствием, следующий уровень — российское гражданство для детей. Чтобы не повторять собственных ошибок.