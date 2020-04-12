Великобритания стала пятой страной, где от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

Великобритания стала пятым государством, в котором зарегистрировали более 10 тысяч смертей от COVID-19. По последним данным, в стране скончались 10 629 заболевших.

По информации Университета Джонса Хопкинса, первое место по количеству зараженных и по числу смертей удерживают США. Там зарегистрированы 542 тысячи случаев заражения, умерли 21,4 тысячи больных.

Далее по числу смертей идут Италия (19,9 тысячи на 156 тысяч заболевших), Испания (почти 17 тысяч летальных случаев, 166 тысяч больных), Франция (13,8 тысячи смертей, 133,7 тысячи заболевших), Соединенное Королевство (10,6 тысячи умерших на 85 тысяч заразившихся), Иран (4,5 тысячи смертей на 71,7 тысячи больных), Бельгия (3,6 тысячи погибших на 29,6 тысячи заразившихся) и Китай (3,3 тысячи на 83 тысячи заболевших).

В России на утро 12 апреля было 15 770 подтвержденных случаев коронавируса (+2186 за сутки). С начала эпидемии в стране умерли 130 человек (+24 за сутки), 1291 пациент выздоровел.

Больше всего новых случаев СОVID-19 зарегистрировали в Москве (+1306 за сутки, 10 158 за все время), Московской области (+278, всего 1360), Санкт-Петербурге (+69, всего 557), Мурманской области (+61, всего 128), Нижегородской области (+42, всего 194).