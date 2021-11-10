Занявший чужое место в самолете житель Подмосковья получил 10 суток ареста

Жителя Подмосковья, который совершал перелет из Кемерова в Москву, арестовали за то, что он занял чужое место и отказался пересесть. Как сообщило «МВД Медиа», мужчина получил 10 суток ареста.

«Когда пассажира попросили пересесть на свое место, он отказался это сделать и стал выражаться нецензурно в адрес экипажа и других граждан. В связи с этим представитель авиакомпании отказал нарушителю общественного порядка в перелете», — отмечено в сообщении издания.

Нарушитель, как отмечается, был трезв. Мужчина был доставлен сотрудниками транспортной полиции в дежурную часть. Задержанного привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Заводский суд приговорил его к десяти суткам ареста. Свое наказание мужчина будет отбывать спецприемнике Кемерова.

В отношении пассажира, как добавило издание, также был составлен протокол по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Очередного дебошира в самолете задержали в начале ноября, в московском аэропорту Шереметьево. Самолет прибыл в столицу из Стокгольма и находился на рулении, когда на борт срочно вызвали полицию. Один и пассажиров вел себя неадекватно. В самолет направили сотрудников транспортной полиции. Они выяснили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал кричать, пытался сломать кресло, на котором сидел, а после дебошир пробил иллюминатор кулаком.