Пьяный дебошир разбил стекло иллюминатора в самолете в Шереметьево

Очередного дебошира в самолете задержали в воскресенье, 7 ноября, в московском аэропорту Шереметьево. Самолет прибыл в столицу из Стокгольма и находился на рулении, когда на борт срочно вызвали полицию. Один и пассажиров вел себя неадекватно и пробил иллюминатор кулаком.

В самолет направили сотрудников транспортной полиции. Они выяснили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал кричать, пытался сломать кресло, на котором сидел. После этого он ударил по иллюминатору и разбил внутреннее пластиковое стекло.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Центральному Федеральному округу, нарушителем оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь — рука после удара по иллюминатору оказалась повреждена, мужчину отправили на медосвидетельствование. Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево в отношении гражданина составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее двух пьяных дебоширов сняли с рейса во Владивостоке. Они поднялись на борт самолета уже под алкоголем — и устроили драку из-за того, кто из них сядет у окна. Спор сопровождался нецензурной руганью.