Жириновский предложил отменить ЕГЭ на Дальнем Востоке

С предложением отменить ЕГЭ на Дальнем Востоке выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это, по его мнению, будет стимулировать приток студентов в регион.

Такое мнение Жириновский высказал на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу, 24 декабря, отметил ТАСС.

«Дальний Восток требует особого подхода в плане демографии. Давайте хотя бы там отменим ЕГЭ. В масштабах всей страны это тяжело сделать», — отметил лидер ЛДПР.

После этого, как уверен Жириновский, в регион поедут учиться. Также политик отметил, что на Дальнем Востоке необходимо строить больше высших учебных заведений.

«Там без ЕГЭ будут принимать. И там [нужно] строить больше вузов», — отметил он.

Кроме того, Жириновский предложил распределять больше бюджетных мест в находящиеся рядом с границами вузы. Это, по его мнению, надо сделать для того, чтобы русские из сопредельных государств могли приезжать туда учиться.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году не станет проще из-за пандемии, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. У школьников останется возможность сдать ЕГЭ досрочно — в период с 21 марта до 18 апреля. Также останутся и резервные дни, обычный период сдачи продлится с 26 мая по 2 июня с дополнительными днями в сентябре.