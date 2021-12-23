ЕГЭ отказались упрощать из-за коронавируса

ЕГЭ в 2022 году не станет проще из-за пандемии. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передал ТАСС.

Министр уточнил, что упрощать экзамены в этом году не станут, но не меняли их содержание и в предыдущем, 2021-м.

«Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — объяснил свое видение Музаев.

У школьников останется возможность сдать ЕГЭ досрочно — в период с 21 марта до 18 апреля. Также останутся и резервные дни, обычный период сдачи продлится с 26 мая по 2 июня с дополнительными днями в сентябре.

Из главных отличий от ЕГЭ 2021 года можно выделить возвращение ЕГЭ по базовой математике и возможность провести всероссийские проверочные работы с помощью компьютеров — по желанию учителей.

Также Музаев отметил, что возможность оставить ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, рассматривается. По его словам, дети могут получить свой школьный аттестат и подать заявку на ЕГЭ тогда, когда у них появится желание получить высшее образование.