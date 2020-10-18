Учеба у школьников не будет прерываться на всей территории России. Речи о локдауне системы образования не идет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемической ситуации», — сказал Кравцов в интервью ТАСС.

Министр подчеркнул, что случай с ситуацией в каждой школой должен рассматриваться отдельно. После этого на месте принимаются решения о том, как будет проходить обучение. Сейчас же на карантин из-за COVID-19 закрыто 0,31% школ страны, а из-за гриппа и ОРВИ — 0,22%.

«По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100-110 школ. Сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны — ситуация контролируемая», — сказал министр.

В Подмосковье власти разъяснили, при каких условиях классы уйдут на дистанционное обучение. Решение будет приниматься по каждой школе в отдельности. Класс будет отправлен на дистанционку, если у одного из детей выявили COVID-19, или же если 20% учеников заболели ОРВИ. Всю школу отправят на удаленное обучение, если ОРВИ заразятся 30% учеников образовательного учреждения.