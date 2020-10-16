Власти Подмосковья назвали условие для перевода школы на дистанционку

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при большом числе заболевших. Сейчас порог — 30% заразившихся ОРВИ от общего числа учеников в учреждении.

«Если в классе выявляется COVID-19 у ребенка или учителя, мы закрываем этот класс на карантин. <…> Если у нас в классе 20% детей заболевают ОРВИ, мы также закрываем класс на 14 дней. Если в школе болеют ОРВИ 30% людей, то мы автоматически закрываем школу на 14-дневный карантин. Это наш алгоритм действий», — сказала на совещании с губернатором Подмосковья министр образования региона Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев обратил внимание, что детей нельзя оставлять без образования и дистанционное обучение в таком случае должно сохраняться.

«Там, где эпидситуация складывается негативным образом, я прошу подготовить все необходимое для дистанционного обучения», — сказал Андрей Воробьев.

Также Ирина Каклюгина рассказала о плановых недельных каникулах в школах Подмосковья. 672 школы будут отдыхать с 26 октября. Со 2 ноября каникулы начнутся в 178 школах. А еще 460 школ уйдут на отдых 16 ноября.

Источник фото: телеканал «360»

В Московской области, по последним данным, с начала пандемии выявили больше 79 тысяч случаев коронавируса. Ранее Андрей Воробьев заявил, что в регионе могут создать до 18 тысяч коек для зараженных пациентов.