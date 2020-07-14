Женщине удалось за минуту заразить 71 человека

Женщина вернулась из поездки и заразила коронавирусом 71 человека. Для этого ей понадобилось провести в лифте одну минуту.

Как сообщает издание Daily Star, об этом случае распространения инфекции рассказали сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Ситуация произошла 19 марта. Женщина приехала из США в Китай. При этом болезнь у нее протекала бессимптомно, а тест на инфекцию показывал отрицательный результат.

Приехав, женщина провела две недели в квартире. Она исключила любые контакты. Однако несмотря на соблюдение правил, она смогла заразить своих соседей. Это произошло тогда, когда она ехала в лифте.

Специалисты подчеркнули, что бессимптомные пациенты до сих пор представляют опасность. Именно потому, что сами не знают о своем заболевании, они тем самым подвергают опасности окружающих.

Ранее вирусологи сообщили, что бессимптомный коронавирус способен поражать разные органы. Причем это может происходить незаметно.