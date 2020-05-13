Заслуженный учитель России назвал плюс очередного переноса ЕГЭ

Перенос ЕГЭ на неопределенный срок нервирует всех участников образовательного процесса. Однако в сложившихся обстоятельствах, которые могут быстро меняться, это нормально. Переживать и раздражаться не стоит. В этом есть даже плюс: у школьников будет больше времени подготовиться к экзамену в нормальной обстановке.

«Нужно учесть общий контекст ситуации. Руководство принимает решения исходя из тех факторов и обстоятельств, которые неожиданно, порой спонтанно включаются в повестку дня. Определенного сценария и прогнозов на долгий срок не существует. И, учитывая это, мы не должны сильно переживать и раздражаться по поводу переноса вот этого конкретно срока [проведения ЕГЭ]», — рассказал «360» заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Собеседник добавил, что во главе угла сейчас стоит задача сохранить здоровье и жизни людей. С одной стороны, перенос сроков ЕГЭ вызывает волнение, потому что мы уже фокусируемся на каком-то рубеже, но это несущественная причина переживаний на фоне пандемии.

Снегуров не увидел особой разницы в том, когда школьники будут сдавать ЕГЭ. Все министерства и ведомства согласуют и призыв в армию, и зачисление в вузы. Проблем не будет. Он увидел даже позитивный момент в том, что ЕГЭ придется сдавать позже.

«Ребята смогут подготовиться более существенно к новому сроку. Самоизоляция, нерабочие дни влияли на сам характер, ритм подготовки к экзамену. Я думаю, что требуется какой-то резервный срок. Ну а он тут вот и появляется, что называется, достаточно органично», — подытожил Снегуров.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году скорректируют и перенесут с 8 июня на более поздний период. Такое решение объяснили сложившейся эпидемической ситуацией в России.