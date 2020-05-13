    13 мая 2020, 13:13

    ЕГЭ в 2020 году перенесут. А девятым классам отменят экзамены по русскому языку и математике

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом заявили в Минпросвещения.
    ЕГЭ в 2020 году перенесут. А девятым классам отменят экзамены по русскому языку и математике

    Заместитель министра просвещения Виктор Басюк объяснил, что такое решение обусловлено эпидемической ситуацией в стране, рекомендациями органов здравоохранения по защите здоровья детей и преподавателей.

    Окончательные даты проведения экзамена станут известны уже в ближайшее время. Это решение утвердит правительство РФ. Оно будет закреплено на законодательном уровне Советом Федерации и Госдумой.

    «Формат проведения ЕГЭ в одиннадцатых классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года», — заметили в ведомстве.

    То есть обязательные экзамены по русскому языку и математике этим выпускникам не нужно будет сдавать.

    ЕГЭ пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: в кабинете будут находится небольшое число учеников, помещения будут дезинфицировать. Регионам направят рекомендации по мерам защиты здоровья школьников и экзаменаторов.

    Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что для соблюдения дистанции выпускников могут рассаживать зигзагом. Не исключено, что перед экзаменами им измерят температуру и проследят за тем, чтобы они обработали руки антисептиками.