ЕГЭ в 2020 году перенесут. А девятым классам отменят экзамены по русскому языку и математике

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк объяснил, что такое решение обусловлено эпидемической ситуацией в стране, рекомендациями органов здравоохранения по защите здоровья детей и преподавателей.

Окончательные даты проведения экзамена станут известны уже в ближайшее время. Это решение утвердит правительство РФ. Оно будет закреплено на законодательном уровне Советом Федерации и Госдумой.

«Формат проведения ЕГЭ в одиннадцатых классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года», — заметили в ведомстве.

То есть обязательные экзамены по русскому языку и математике этим выпускникам не нужно будет сдавать.

ЕГЭ пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: в кабинете будут находится небольшое число учеников, помещения будут дезинфицировать. Регионам направят рекомендации по мерам защиты здоровья школьников и экзаменаторов.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что для соблюдения дистанции выпускников могут рассаживать зигзагом. Не исключено, что перед экзаменами им измерят температуру и проследят за тем, чтобы они обработали руки антисептиками.