Зарплаты учителей повысят в шести российских регионах

Правительство России готовит постановление, которое установит общие требования к оплате труда педагогов. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своей статье для «Российской газеты», приуроченной ко Дню учителя.

Низкая зарплата учителей во многих регионах подрывает престиж профессии, а также негативно сказывается на качестве и доступности образования, указала Матвиенко. Поэтому выпускники педагогических университетов не хотят работать по специальности. Впоследствии педагоги переезжают из регионов с низкой оплатой туда, где она выше.

«Не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — отметила спикер верхней палаты.

Матвиенко заявила, что законодатели осознают всю остроту этой проблемы. В связи с этим в 2020 году Совфед обратился к правительству, предложив ввести в школах и детсадах единую систему оплаты труда педагогов. Инициативу поддержал и президент.

Зарплаты учителям в рамках пилотного проекта могут повысить в шести регионах. В каких именно, Матвиенко не уточнила.

Спикер Совфеда ранее заявила, что качество образования прочно вошло в число приоритетов государственной политики.