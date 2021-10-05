Матвиенко заявила о подъеме российского образования

После непростых лет российская начальная и средняя школа вышли на подъем по отечественным и международным меркам. В частности по качеству математического и естественнонаучного образования. Отечественные команды не раз побеждали на международных олимпиадах.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко разместила в своей колонке в «Российской газете» публикацию о достижениях российского образования, приурочив ее ко Дню учителя.

«Школа, качество и доступность общего образования прочно вошли в число приоритетов политики российского государства. И это дает зримые результаты. После ряда непростых лет российская школа на подъеме. Притом не только по отечественным, но и по международным меркам», — написала Матвиенко.

Страну, отстающую в сфере образования, спикер Совфеда назвала обреченной на отставание во всем. Поэтому предстоит еще многое сделать, чтобы войти в десятку государств, занимающих ведущие позиции в области общего образования. В особенности важна модернизация материальной инфраструктуры.

Еще одним важным фактором, по мнению Матвиенко, является фигура учителя. Только она позволит перейти от «образования запоминания к образованию понимания».

«На передний план выходит обучение школьников умению анализировать, привитие им навыков логически стройного мышления, поиска нестандартных подходов, творческих решений», — подчеркнула спикер Совфеда.

Она также напомнила, что в шести регионах будет вскоре запущен пилотный проект по установлению общих требований к оплате труда педагогов.

На днях президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию проекта по оказанию психологической помощи детям и их родителям. Кабмин также должен будет представить предложения по финансированию проекта.