Связанные со спецоперацией на Украине задания включат в ЕГЭ по истории | 360°

Образование 13 сентября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Связанные со спецоперацией на Украине задания включат в ЕГЭ по истории Рособрнадзор: задания по СВО включат в ЕГЭ по истории после изменений в учебниках РИА "Новости"

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Задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Сначала необходимые изменения внесут в рабочие программы педагогов и учебники.

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«После внесения изменений в федеральный государственный образовательный стандарт требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории», — рассказали в ведомстве ТАСС.

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В ЕГЭ вопросы добавят позже, в срок, установленный Минпросвещения РФ.

Специальную военную операцию на Украине будут изучать на уроках истории учащиеся 10-11-х классов.

Появление заданий о российской специальной операции на Украине в ЕГЭ анонсировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в начале апреля. Он обратил внимание, что в ведомстве будут наблюдать за развитием ситуации и подготовят задания для ЕГЭ, когда наступит понимание.

На официальном интернет-портале правовой информации 12 сентября опубликовали приказ Минпросвещения, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

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