Задания о спецоперации на Украине появятся в ЕГЭ

Задания о российской специальной операции на Украине в будущем могут появиться в ЕГЭ. Об этом журналистам рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передало РИА «Новости».

«Они появятся, наверное, в будущем», — сказал глава ведомства.

В этом году все здания к ЕГЭ уже сформированы и отредактированы, объяснил Музаев. Примеры заданий опубликовали еще 1 сентября. В ведомстве будут наблюдать за развитием ситуации, и подготовят задания для ЕГЭ, когда появится понимание.

«Конечно же, задания будут появляться. Мы помним Крымскую весну. Конечно, мы в будущем обратим на это внимание», — заверил глава Рособрнадзора.

Переносить сроки проведения ЕГЭ в приграничных регионах из-за операции на Украине не планируется, сообщил Музаев. Он отметил, что опыт переноса экзаменов из-за форс-мажорных обстоятельств уже есть, однако переносить экзамены из-за того, что где-то идут боевые действия, пока не приходилось. Он выразил надежду, что и не придется.

Ранее проверочные работы в российских школах перенесли на осень из-за коронавируса.