Выпускники школ узнают результаты ЕГЭ до 15 августа

Окончившие в 2020 году школу подростки смогут узнать, как сдали единый государственный экзамен до конца лета. Результаты им обещают выдать до 15 августа.

Сроки, в которые выпускникам скажут их оценки, озвучил ТАСС со ссылкой на данные Рособрнадзора.

«У нас было совместное заседание трех ведомств и совета ректоров, <…> мы договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, и с проведением экзаменов, в том числе — с обработкой результатов», — уточнил врио руководителя ведомства Анзор Музаев.

Он заметил, что указанные в расписании даты, в том числе с учетом резервных дней в конце лета, рассчитаны именно таким образом, чтобы «обработать и выдать результаты до 15 августа».

Для проведения ЕГЭ из отпуска вернутся на работу около 300 тысяч учителей по всей России. В Рособрнадзоре уже поддержали предложение о дополнительной оплате, которую школьные преподаватели получат за работу на экзаменах.

Основной период ЕГЭ в 2020 году начинается с пробных экзаменов 29 и 30 июня. На них проверят работу всех экзаменационных процедур. Спустя несколько дней — 3 июля — школьники будут сдавать географию, литературу и информатику. Свои знания по истории и физике они покажут на экзамене 13 июля, а 16-го — по обществознанию и химии.

ЕГЭ по биологии и письменная часть испытаний по иностранным языкам назначены на 20 июля, на 22 и 23-е — устные экзамены по иностранным языкам. В качестве резервных дней выбрали 24 и 25 июля.

Дополнительный период проведения экзаменов будет в августе — для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в июле.