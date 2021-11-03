Вузы Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Этот вопрос был решен на совете ректоров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его председателя, президента МФТИ Николая Кудрявцева.

«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов», — сказал он.

Он отметил, что у всех вузов учебные процессы разные. В творческих вузах, например, странно онлайн заниматься. На совете вузы договорились избегать введения каких-то жестких мер и действовать исходя из ситуации, а также увеличивать процент привитых от коронавируса студентов. В течение 7–10 дней ректоры еще раз соберутся, чтобы все проанализировать и внести коррективы, если понадобится.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что режим нерабочих дней в Московской области заканчивается с понедельника, 8 ноября. С этого дня возобновится работа заведений общественного питания, торговых центров и непродовольственных магазинов.