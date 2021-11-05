Вузам Москвы и Подмосковья рекомендовали вернуть часть студентов к очным занятиям

С 8 ноября университетам Москвы и Московской области рекомендовано перейти на смешанный формат обучения. Очное присутствие на занятиях можно позволить студентам с иммунитетом против ковида или отрицательным ПЦР-тестом. Эту рекомендацию выпустил Совет ректоров вузов столицы и региона.

Письмо совета руководителям вузов, подписанное его председателем, президентом МФТИ Николаем Кудрявцевым, опубликовал в Facebook ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

«Активизировать кампанию в вузах по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета; организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией, используя опыт МГПУ и других университетов», — сообщили в письме.

В начале ноября Минобрнауки России продлило дистанционную форму обучения для вузов после 8 ноября. Обучения можно проходит удаленно или в формате самостоятельных работ. Экзамены разрешили сдавать дистанционно.