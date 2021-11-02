Дистанционку для вузов продлили после завершения нерабочих дней

Вузы и научные организации могут продолжать проводить обучение в дистанционном формате или в виде самостоятельной работы. Кроме того, студенты смогут удаленно сдать сессию. Об этом сказано в приказе Минобрнауки.

«Издан приказ о деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений с учетом эпидемиологической обстановки. С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — сказано в документе.

При введении самоподготовки вузы должны обеспечить учащихся методической поддержкой. Студентов также должны предупредить об объеме работы за три дня. При этом вузы продолжат контролировать их успеваемость по освоению программы, чтобы качество образования не пострадало.

Особое внимание учебные заведения должны уделить тому, чтобы обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде, а также гарантировать качество дистанционных образовательных технологий. Кроме того, вузам разрешили провести сессии в удаленном формате.

Ранее Минобороны рекомендовало вузам ввести удаленку или режим самоподготовки на период нерабочих дней в стране — с 30 октября по 7 ноября.