Всемирный банк подсчитал потери российских школьников из-за пандемии

Пандемия и закрытие школ приведут к снижению заработка учащихся в будущем. Такой прогноз по России сделал Всемирный банк.

Российские школьники потеряют больше трети учебного года, это отразится на их результатах в тестировании PISA международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.

«По среднему прогнозу, российские школьники потеряют чуть больше трети учебного года. Также снижение результатов страны в тесте PISA можно конвертировать в потенциальные потери ВВП и будущих доходов работников», — рассказал директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн. Его слова приводит РБК.

Результаты исследования в США показали, что если школьник пропускает четыре учебных месяца в году, то в среднем он будет терять 2,5% в год всю жизнь. Такие же цифры можно применить и к российским реалиям.

Сейчас московские школьники находятся на двухнедельных каникулах. Их решили продлить для профилактики распространения коронавируса в столице. Учащимся, как и пенсионерам, заблокировали социальные карты, чтобы они не могли пользоваться общественным транспортом.