Более 4 тысяч пенсионеров и школьников пытались воспользоваться заблокированными соцкартами в метро

Более четырех тысяч пассажиров, у которых заблокировали социальные карты по указу Сергея Собянина, пытались пройти в метро. Проездные у них перестали работать с 9 октября.

«9 октября по состоянию на 06:00 в метро 4682 пассажира в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьника около 12417 раз пытались пройти в метро», — рассказали представители пресс-службы департамента транспорта Москвы. Их слова приводит «Интерфакс».

Сейчас в метро работают 300 консультантов, готовых помочь пассажирам с неработающими картами. Они расскажут о нововведениях и объяснят, что делать.

Также в департаменте добавили, что на станциях метро все спокойно. У входа в подземку не толпятся пассажиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому в столице приостанавливается действие социальных карт пенсионеров и школьников. Такая мера необходима для профилактики распространения коронавируса. По словам Собянина, не все москвичи прислушиваются к рекомендациям врачей, поэтому приходится предпринимать более жесткие действия. Только строгие меры помогут остановить новую волну заболевания.