Все выпускники школ в следующем году будут сдавать ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что в следующем году все выпускники школ, а не только поступающие в вузы, будут сдавать ЕГЭ. Его слова передал ТАСС.

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательная сдача ЕГЭ по математике — прим. ред.) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — сказал Музаев.

Он напомнил, что в этом году ЕГЭ могут сдать только те, кто решил поступать в институт. Другие выпускники должны сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Также в этом году отменен ЕГЭ по математике базового уровня, а профильную математику сдают школьники, которым экзамен необходим для поступления. ЕГЭ служит вступительным экзаменом в вузы.

В четверг в Рособрнадзоре сообщили, что перенос сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году в России не планируется. В этом году девятиклассники сдают ОГЭ c 24 мая по 2 июля. ЕГЭ стартует в России с 31 мая.