Татарстан введет обязательную изоляцию непривитых пенсионеров и QR-коды

В Татарстане с 11 октября введут QR-коды для посещения массовых мероприятий и обязательную изоляцию для непривитых от коронавируса людей старше 65 лет. Новые ограничения утвердили из-за роста заболеваемости ковидом, сообщило РИА «Новости».

Президент Татарстана Лилия Галимова заявила, что эпидемическая ситуация не улучшается. Дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать риски для людей, объяснила она.

Со следующей недели для непривитых жителей республики старше 65 лет вводят обязательную изоляцию. Тем, кто не вакцинировался или не перенес заболевание в течение последних шести месяцев, запретят покидать место жительства. Выходить из дома разрешат только для обращения за неотложной помощью, посещения пункта вакцинации, покупок в магазине, выгула животных или выноса мусора.

Театры, кинозалы и концертные площадки в республике смогут работать при заполняемости до 50%. В зале при этом должно находиться не более 500 человек. В учреждениях, где все работники вакцинированы, заполняемость можно повысить до 70%. Допуск посетителей в таком случае должен осуществляться только по QR-кодам.

Систему QR-кодов с 11 октября также введут в Курской области.