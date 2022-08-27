Все школьники Херсонской области начнут учебу 1 сентября

Все дети школьного возраста обязательно приступят к учебе 1 сентября в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Каховской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

По его словам, власти области уже завершают подготовку к новому учебному году.

«В городе Новая Каховка непосредственно у нас семь школ заработает, готовы два детских сада, специальные учебные заведения. Сейчас завершается работа по подготовке к 1 сентября, уже составлены учебные программы, учителей у нас достаточно. Учебники есть уже все», — рассказал глава Каховской ВГА.

Леонтьев отметил, что никто не будет запрещать изучение украинского языка, украинской литературы, «никто не уничтожает, не сжигает книги».

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей одному из родителей детей-школьников, живущих на территориях республик Донбасса, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Речь идет о детях, которые пойдут в школы этих регионов не позднее 15 сентября 2022 года.