Образование 27 мая 2023, 02:56 Возврат серебряных медалей в школы назвали укреплением имиджа образования «Известия»: серебряные медали в школах добавят соревновательности в обучении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серебряные медали добавят школьникам мотивации в обучении как элемент соревновательности. Такое мнению в интервью «Известиям» выразила зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

По ее мнению, идея главы Минпросвещения Сергея Кравцова о возврате школьной награды, несет положительный момент. В частности, «возврат серебряных медалей — еще один шаг к укреплению имиджа образования».

Реклама

Хорошим вкладом в репутацию школы назвала медалистов профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она отметила, что многие родители при выборе школы смотрят на средние баллы по ЕГЭ, на вузы, в которые поступают выпускники. Серебряная медаль имеет значение на уровне школы, местного сообщества, семьи.

«Основная ее ценность — в признании усилий ученика, но не думаю, что вузы должны как-то признавать эту медаль, потому что для них как раз важны освоение программы и подготовленность абитуриента», — посчитала профессор.

Опрошенные изданием эксперты согласились, что такая награда будет полезна для среднего образования. Но при условии, что критерии их получения будут четко прописаны.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с начала грядущего учебного года в школы вернутся серебряные медали. По слова Кравцова, для родителей и школьников эта новость окажется очень приятной.